德國西門子能源周二表示，為因應能源市場正出現重大變化，計劃在2025年度前，在天然氣與電力部門裁員最高達7,800人。其中德國裁員3,000人、美國1,700人和全球其他地區3,100人。當中約四分之三為行政、管理與銷售等職務。

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