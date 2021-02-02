西門子能源 2025年度前全球裁員7,800人 22:032021/02/02 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國西門子能源周二表示，為因應能源市場正出現重大變化，計劃在2025年度前，在天然氣與電力部門裁員最高達7,800人。其中德國裁員3,000人、美國1,700人和全球其他地區3,100人。當中約四分之三為行政、管理與銷售等職務。 《金融》全球經濟拚漸進式復甦 宜分批入市 凱基證獲證交所頒推動上市三冠王 (工商 ) #全球 #西門子 #德國 #裁員 #能源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三大債券型基金 穩定吸金 04:102021/02/02 投資理財 陸股輪動緩漲 有利定額進場布局陸股基金 12:422021/02/02 財經 工業富聯增資子公司 擴大5G精密機構組件產線效能 11:542021/02/02 財經 晶片換疫苗 恐引發「紅眼效應」 04:102021/02/02 時論廣場 《國際產業》西門子能源上季轉盈 將刪減7800個工作 15:572021/02/02 財經 布局亞股 科技成長股吸睛 04:102021/02/02 投資理財 馬斯克喊2030起年交車2000萬輛 特斯拉股價漲近6％ 09:582021/02/02 財經 《基金》過年抱5G 全球分散布局 11:592021/02/02 財經 《國際經濟》俄羅斯2020年GDP萎縮3.1％ 近11年最劇跌幅 11:422021/02/02 財經 香港金管局總裁：股市估值過高 或有大幅波動 04:102021/02/02 全球財經 《國際金融》科技股領軍 歐股走揚 17:052021/02/02 財經 財經熱門新聞 台美搶救車用晶片大作戰 日媒爆美如意算盤打錯了 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 美晶片老大先進製程卡關外包 敲響美半導體業警鐘？ - 財經 美股道瓊早盤上漲近500點 GameStop、AMC跌逾40％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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