國民黨電商中心今天宣布，已和國內入口網站PChome合作成立「中國國民黨電子商城」店鋪，並推出具「ROC forever」的飛行夾克、束口袋等周邊小物。（趙婉淳攝）

國民黨電商中心今天宣布，已和國內入口網站PChome合作成立「中國國民黨電子商城」店鋪，並推出具「ROC forever」的飛行夾克、束口袋等周邊小物。（趙婉淳攝）

國民黨電商中心今天宣布，已和國內入口網站PChome合作成立「中國國民黨電子商城」店鋪，並推出具「ROC forever」的飛行夾克、束口袋等周邊小物。（趙婉淳攝）

繼與LINE合作成立商城之後，國民黨電商中心今天宣布，已和國內入口網站PChome合作成立「中國國民黨電子商城」店鋪，並推出具「ROC forever」的飛行夾克、束口袋等周邊小物。文傳會主委王育敏以「王阿姨」自嘲現身，除了接受民進黨網路社群中心主任范綱皓的道歉外，還點名蔡英文總統，應利用下午中常會公開宣示，要求黨公職人員不該做出任何歧視性行為。

國民黨青年部主任陳冠安上午率青年部副主任詹為元、青年黨代表李明璇、發言人洪于茜以及多名黨內青年，推出最新款的「KMT飛行夾克」，以及具有「ROC forever」意象的文創小物、束口袋、紋身貼紙、籃球，現場也設置「迷你攝影棚」，讓黨內青年輪番上陣拍攝形象照，高呼「世代共榮、青春前行」口號。

國民黨文傳會主委王育敏也到場加油打氣，並自嘲「王阿姨來了」，她說，雖然自己年紀不年輕，但和年輕人站在一起，就充滿活力朝氣，因此年齡從來不是問題。至於有網友認為王育敏即使素顏也不輸綠委賴品妤，王則要民眾不需要在年齡、身材、外貌上去比較政治人物。

王育敏表示，她接受民進黨網路社群中心主任范綱浩的道歉，同時呼籲民進黨的年輕人，不該再出現歧視語言，希望從此事件得到新的學習，還點名身兼民進黨主席的蔡英文總統，趁著下午中常會，公開要求黨公職人員勿做出任何歧視性行為。

媒體詢問，發動罷「割萊委」的國民黨革實院長羅智強，也曾以「萊豬阿姨」指稱綠委吳思瑤，王育敏說，她沒有聽過羅智強怎麼去形容此事，但她的立場原則很清楚，就是對於女性從政人物，不要給予更多不必要的年齡框架，或者聚焦於身材、外貌的點評，這都不需要。

(中時 )