吉茂(1587)1月合併營收延續著2020年強勁表現，單月營收達1.74億元，為史上同期新高，年成長36％。公司指出，雖然新冠疫情及全球貨運艙櫃短缺影響，但目前產能利用率滿載，而為因應客戶訂單需求及工廠產能吃緊狀態，兩岸工廠已陸續添購進設備裝機並已開始試產，預計在農曆年後產能開出後，可確保產能滿足客戶需求，也為接下來的旺季準備。

2月受農曆春節工作天數減少影響，營收較為保守，3月則可望因2月訂單遞延效應及客戶訂單出貨與產能陸續開出帶動，預估營收表現將優於去年同期，今年第1季營運淡季不淡，單季營收可望延續去年第4季的年增率。

展望今年，在美國客戶訂單移轉效應持續及美中貿易紛爭對大陸水箱持續課徵高額關稅利多影響，加上兩岸工廠設備到位帶動產能提升，將持續推升2021年營收；另一方面，與Denso交接的汽車冷凝器已於1月少量出貨，後續搭配產能提升計畫將陸續放量出貨，2021年營收有機會挑戰歷年新高。

(時報資訊)