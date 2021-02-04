預期需求升，周三歐美原油期貨上漲1.7%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至1月29日當周，美國原油庫存減少了100萬桶，儘管減少程度低於分析師預期，但庫存降至來到4.7億桶，是為近3個月以來最低。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)預期，今年全球原油市場都將處於供應短缺狀態；分析師也表示，市場將樂觀期待美國政府提出的疫情紓困計畫，以藉此刺激經濟復甦，終場油價呈收漲態勢；其中美國原油漲幅1.7%，倫敦原油漲幅1.7%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.93美元，報每桶55.69美元；3月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.69美元；3月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.65美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲1美元，報每桶58.46美元。(商品行情網)

(時報資訊)