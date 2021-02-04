美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於美東時間3日在記者會中重申，美國總統拜登認為美國必須在中國問題上，與盟友密切合作，而拜登於美東時間4日訪問美國國務院時將廣泛談論外交政策。

路透報導，在美國前總統川普任期的最後幾天，美國認定中國政府在新疆對維吾爾族穆斯林實行種族滅絕。美東時間2日，美國共和黨議員提出一項決議案，其中也要求將北京冬季奧運會移地舉行。

關於冬奧會，莎琪表示，目前並未討論是否改變立場。美方會與盟友和夥伴在各個層面進行密切磋商，以確定共同關切的問題，並建立相同的立場。

白宮和美國國務院近日多次被問到拜登政府是否支持轉移冬奧會舉辦地，或者美國是否聯繫盟國討論可能的抵制行動。白宮和美國國務院要求媒體向美國奧委會和帕奧委員會（USOPC）尋求進一步評論。

對此，USOPC發表聲明指出，反對抵制奧運會，因為事實已證明這對運動員造成負面影響，但並未有效地解決全球問題。而更加有效的做法是，各國政府與中國就人權和政治問題進行直接接觸。

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