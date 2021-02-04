宏普1月營收萎縮74％ 單月為4620萬元 11:412021/02/04 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上市建商宏普（2536）今（4）日公告今年1 月營收，單月比去年同期大幅萎縮達74％，降至4,620萬元。 宏普表示，1月營收明顯減少，主要原因是餘屋銷售、新案交屋量，都比去年同期減少所致，因此營收較少。 去年宏普營收39.77億元，大幅攀升37.82％，創最近四年最高紀錄。 今天宏普股價表現淡定，盤中維持平盤，暫收在21.8元。 勤凱1月營收年增66.81％ 連五個月創歷史新高 耕興1月營收3.34億元 創史上新高 (工商 ) #宏普 #月營收 #萎縮 #單月 #上市建商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯亞首季營收拚6億元 擴產計畫加速 04:102021/02/04 產業．科技 1月營收－海悅3.3億 同期新高 04:102021/02/04 證券．權證 《興櫃股》法德藥1月營收年增335％ 續寫新高 10:172021/02/04 財經 華宏1月營收9.93億元 創同期歷史新高 09:112021/02/04 財經 季營收首破千億美元 貝佐斯將辭亞馬遜CEO 04:102021/02/04 財經要聞 轉單效應 吉茂1月營收年增逾3成 04:102021/02/04 證券．權證 新光鋼1月合併營收12.67億 年增90.14％ 09:512021/02/04 財經 搭上零接觸商機 東捷資訊1月營收月增五成 11:532021/02/04 財經 中華精測去年營收、獲利齊攀峰 04:102021/02/04 證券．權證 1月營收－鮮活果汁 年增136.38％ 04:102021/02/04 證券．權證 南電 產能滿檔1月營收攀峰 04:102021/02/04 產業．科技 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 澳龍蝦無法銷陸 意外讓一處漁民從谷底翻身 - 財經 散戶230元不敢買、600元衝去買 存股達人：我沒買台積電3大理由 - 要聞 被7％配息沖昏 散戶搶爆00882 內行人曝警訊 - 要聞 《半導體》外資冷眼 穩懋重傷 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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