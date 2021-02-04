上市建商宏普（2536）今（4）日公告今年1 月營收，單月比去年同期大幅萎縮達74％，降至4,620萬元。

宏普表示，1月營收明顯減少，主要原因是餘屋銷售、新案交屋量，都比去年同期減少所致，因此營收較少。

去年宏普營收39.77億元，大幅攀升37.82％，創最近四年最高紀錄。

今天宏普股價表現淡定，盤中維持平盤，暫收在21.8元。

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(工商 )

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