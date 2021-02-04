德國第二大銀行商業銀行(Commerzbank)新任執行長Knof在周三敲定了一計畫，裁員1萬人和關閉數百家分行；董監事會在周三開會通過。

商業銀行也宣布，2020年的淨虧損可能會在29億歐元(約35億美元)，遠劣於2019年的淨利5.85億歐元。

管理階層希望重整計畫能提振該部分國有的銀行；該行在十多年前金融風暴之時，接獲政府紓困，此後的業務就一蹶不振。

上任才一個月的執行長，在過去數日一直與董監事會和管理階層討論該計畫細節。Knof表示，裁員為必要的「痛苦藥」；一名勞工代表則表示，簡直是瘋了；然而大股東例如德國政府和美國私募公司Cerberus則認為急救措施的必要。

該重整計畫包括，商業銀行到2024年將裁去公司全職人力約四分之一，該全職人員有三分之一在德國；分行數量則從790家縮減到450家；成本將減少14億歐元，重整支出預計為18億歐元。

商業銀行在過去兩年歷經紛擾，與德意志銀行的合併談判多次開啟和暫停，以及賣出波蘭子公司。德意志銀行也在進行裁員，刪減德國境內的電話客服中心。

該重整和裁員計畫在去年已經進行多次討論，但由於執行長和董監事會主席突然的離職而暫停。

(時報資訊)