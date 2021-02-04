喬山(1736)1月合併營收24.95億元，年增54.6%，以美金表達則年增為63.2%，營收創元月同期新高。

喬山在去年第四季搶先在台灣推出-健身魔鏡，市場反應熱烈，同時2020年9月在美國推出的studio series新產品，因可搭載時下流行的健身課程軟體，優異的品質及高相容度獲得消費者的青睞，在美國甫上市即銷售一空，喬山今年會再持續擴大此類產品線，搶食家用健身市場大餅。

商用市場目前仍受疫情的波動影響，歐美健身房營業時間受到限制，展店計畫有部分往後推遲；但各大健身房仍十分活躍，陸續推出線上課程，讓會員可享有實體場館跟線上課程的雙重享受，也在疫情期間維持原有會員的參與度並增加新會員。喬山有多間健身房客戶趁疫情期間進行併購，原本健身房的版圖持續擴大。雖喬山商用一月份較去年同期仍有些許衰退，但目前各客戶已陸續確認2021展店計畫，健身房客戶對今年展望審慎樂觀。在舊客戶持續的擴張及新客戶開發進展順利的挹注下，估計疫情和緩之後就可以看到商用營收強勁的回升。

(時報資訊)