美股隔夜漲跌不一，那指下滑2.2%；亞洲主要股市周四收黑，恆指午後低走，在連三漲後以及A股收窄跌勢下，收盤小跌。
周四香港恆生指數收跌193.96點或-0.66%，為29113.50點。國企股(H股)跌88.34點或-0.76%，為11563.50點。
科技指數領跌2.26%。小米大跌4.83%，報27.55港元；騰訊持平，報735.5港元；比亞迪電子大跌8.8%；美團跌3.2%；中芯國際跌2.33%。
報導傳出巴菲特的弟子開始布局銀行股，讓A股數個銀行股開始上漲。
恆大汽車大漲13%。該公司表示，內蒙測試基地開始啟動恆馳汽車冬季續航測試，自主研發的動力電池今年下半量產。
汽車系統公司耐世特跌0.8%，報12.68港元。瑞銀將該公司降評至中性，目標價從10.5港元上調至14.3港元；瑞銀認為耐世特的利多因素已經反映股價，但基於新業務情況，上調目標價。
聯想收跌3.1%，報9.84港元。聯想周三公布財報，上季營收年增22%，為172.5億美元，獲利年增53%，為3.95億美元。個人電腦和設備等業務營收年增27%，為成長主因。
(時報資訊)
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