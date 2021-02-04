鴻海(2317)公布2021年1月自結合併營收5002.18億元，雖因蘋果新款iPhone拉貨高峰已過、步入產業淡季，而較去年12月7137.8億元新高衰退達29.92％，仍較去年同期3645.65億元成長達37.21％，改寫同期新高。

觀察1月四大類產品概況，鴻海表示，與去年12月相比，以雲端產品最強、電腦終端產品居次，元件及其他產品位居第三，消費性電子產品殿後。但與去年同期相比，則以消費性電子產品最強、元件及其他產品居次，電腦終端產品位居第三、雲端網路產品殿後。

美系外資先前出具報告認為，受惠蘋果iPhone 12 Pro／Pro Max需求續強，鴻海今年首季營收將優於往年季節性表現，且公司致力優化產品結構、降低營運成本並改善營運效率，將成為帶動毛利率提升的關鍵。

亞系外資亦認為，蘋果iPhone出貨需求維持穩定，但各機種出貨分配將依據銷售狀況有所調整，以iPhone 12 Pro Max和iPhone 11比重較高、iPhone 12 mini將降低，此狀況將有利鴻海獲利表現，預期今年上半年銷售將維持穩定。

綜合多家外資看法，認為蘋果iPhone上半年需求穩定，鴻海將因此受惠，加上積極轉型切入伺服器及電動車市場，一旦在相關領域達成關鍵里程碑，獲利及本益比調升空間可期，多維持「買進」及「優於大盤」評等，目標價落於130～160元。

(時報資訊)