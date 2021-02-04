群創（3481）公布2020年第四季營運成果，合併營收為781億元，營業淨利為101億元，稅後淨利為101億元，基本每股盈餘為1.04元。2020年全年合併營收總計為2,699億元，營業毛利為238億元，營業毛利率8.8％。營業淨利為18億元，稅後淨利為16億元。基本每股盈餘為0.17元。

回顧2020年第四季，由於疫情衍生出的宅經濟相關產品需求持續暢旺，支撐面板價格上揚走勢，公司稅後淨利達101億元，為2017年第二季以來的最佳表現。累計2020全年稅後淨利為16億元，達全年轉虧為盈目標。

展望第一季，受疫情影響，消費者的工作及生活型態逐漸改變，造成電子消費性產品的需求提升，使得客戶拉貨動能持續，帶動IT及電視產品等面板需求，將使本季呈現淡季不淡。此外，由於面板上游供應鏈材料緊缺，加上各類型產品產能排擠的影響，推升了面板報價上漲空間，第一季整體面板價格漲勢可望延續。

展望2021年，雖然疫情不確定性仍存在，公司將以最高標準執行防疫程序，同時推動技術創新，落實以獲利為依歸的產品策略，極大化產能價值，並積極強化長期競爭力及財務體質，展現「轉型再造．價值躍進」的策略成果。

(工商 )