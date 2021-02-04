建於日據時代的苗栗縣通霄國小忠孝路日式教職員宿舍連棟建築，久無人居被埋沒於垃圾與荒草中，地方盼早日清除整頓。（巫靜婷攝）

建於日據時代的苗栗縣通霄國小忠孝路日式教職員宿舍，現僅剩1戶實際有人居住，其他4戶荒廢埋沒於垃圾與雜草中，仍見建物殘破模樣。（巫靜婷攝）

建於日據時代的苗栗縣通霄國小忠孝路日式教職員宿舍，現僅剩1戶實際有人居住。（巫靜婷攝）

建於日據時代的苗栗縣通霄國小忠孝路日式教職員宿舍，現僅剩1戶有人居住，其他4戶荒廢埋沒於垃圾與雜草中，在寧靜的住宅區巷弄格外突兀，由於土地為鎮公所所有，地方頻向公所陳情整頓拆除，但日式宿舍涉及文資保存，住戶也不願搬遷，里民擔心廢棄的建物再不處理，恐淪為環境與治安死角。

通霄國小忠孝路日式教職員宿舍建物為縣有財產，學校有管理權，通霄鎮公所去年積極與校方協商拆屋還地，但依據《文化資產保存法》規定「興建完竣達50年以上之公有建造物，所有或管理機關於處分前，應先由主管機關進行文化資產價值評估」，案經文資審議過程，受到住戶強力反對。

通霄國小忠孝路日式教職員宿舍僅供教師本人及其配偶居住，子女無繼承權，5戶中目前僅剩1戶仍有退休教師的遺孀居住，但退休教師的女兒認為那是爸爸留給她的遺產，政府無權處分，拒絕縣府登門會勘，文資審議委員因無法實際了解宿舍狀況，也考量建物保存不佳，未通過該案納入苗栗縣有形文化資產。

通霄鎮公所表示，忠孝路日式教職員宿舍占地約200坪土地為鎮公所所有，現因地方居民反映木造建築破舊不堪、雜草叢生成為垃圾與蚊蟲的聚集地，且擔心有治安疑慮，公所希望校方盡早拆屋還地、清理乾淨，若被納為文資保存，公所也樂觀其成，只希望別讓歷史建築還是像廢墟一樣有礙市容。

地方民眾表示，忠孝路日式教職員宿舍藏身在巷子內荒廢許久，遲遲不見整頓，附近就有熱鬧的市場，曾經看過小朋友跑到那邊玩，老舊的建築物周邊僅有簡單的木圍欄，建物快被荒草埋沒，公共安全誰來顧。

(中時 )