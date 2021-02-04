矽瑪股票2月5日起暫停交易 19:102021/02/04 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心4日表示，矽瑪科技公司（3511）上櫃有價證券自2月5日起暫停交易。 矽瑪科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自2月5日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 小英挺台股 下周訪證交所 強新、祺驊4日起 融資比率降一成 (工商 ) #矽瑪 #暫停交易 #科技公司 #櫃買中心 #有重大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ESG概念債券ETF 中信搶頭香 04:102021/02/04 證券．權證 深圳市力推黃金金融產品創新 18:392021/02/04 財經 梭特科技 4日每股100元掛牌興櫃 09:092021/02/04 財經 《國際產業》業績展望超亮眼 eBay盤後飆升近10％ 12:502021/02/04 財經 華義、倚強兩檔股票自2／5起預收款券 17:412021/02/04 財經 力旺、祥碩 盤中股價雙創高 04:102021/02/04 證券．權證 防疫 高中以下開學 延至2月22日 04:102021/02/04 財經要聞 全球矽晶圓出貨面積 逆勢增 04:102021/02/04 產業．科技 《集中市場》倒數封關持盈保泰 三大法人賣超112.73億元 15:232021/02/04 財經 《國際金融》德國商業銀行裁員1萬人 關閉340家分行 12:162021/02/04 財經 櫃買中高階人事 異動 04:102021/02/04 證券．權證 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 回擊金管會 街口：將向監委提案彈劾黃天牧 - 財經 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 被7％配息沖昏 散戶搶爆00882 內行人1句警告 - 財經 美股強彈700點竟是死貓跳？ 專家揭後頭驚人跌勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。