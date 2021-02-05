針對中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗缺乏相關訊息，法國總統馬克宏今天提出警告，並表示如果這些疫苗效果不佳，甚至可能會促成病毒的變異。

馬克宏（Emmanuel Macron）對智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表演講時坦承，中國在向其他國家配發疫苗方面的初期「外交成功」，可被視為「對作為（西方）領導人的我們有些羞辱」。

但是他警告，來自國藥集團或科興生物疫苗的功效仍不明，因為完全沒有關於試驗的訊息。

他說：「這意味著從中長期來看，如果這種疫苗不合適的話，幾乎肯定它將促成新變種的出現，這絕對不會解決這些國家的情況。」

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天也敦促俄羅斯和中國，如果他們希望他們的疫苗在歐盟獲得批准，就要把所有數據攤開來。

(中央社)