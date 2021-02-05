彰銀(2801)統籌主辦大國鋼(8415)5年期62.5億元聯貸案，已順利完成募集，於4日簽訂聯貸合約。此聯貸案原擬籌組50億元，在金融機構踴躍參貸下超額認貸達276％，最終以62.5億元結案，顯示參貸金融機構高度肯定及認同大成鋼集團近年營運表現。

此次聯貸案資金用途為償還既有金融機構債務及充實中期營運暨購料週轉金所需，由彰銀擔任統籌主辦行，兆豐銀、一銀、台銀、合庫銀、華銀、盤谷銀、板信銀、元大銀及台新銀行等共同主辦，參加金融機構共計27家。

隸屬大成鋼集團的大國鋼主要銷售扣件產品，長期深耕美國市場，為全美最大工業扣件產品的進口配銷通路商，透過採購整合、電商銷售（B2B）及實體配銷。公司於2016年9月上市掛牌，大成鋼目前持股38.22％。

大國鋼有效發揮龐大的通路優勢，並藉由長期發展成熟的電子商務配銷模式，在新冠肺炎疫情期間維持穩健營運，顯見公司別具優勢與利基。展望後市，隨著疫情趨緩及美國工業需求回溫，產品量價可望進一步提升，帶動營運獲利再創佳績。

(時報資訊)