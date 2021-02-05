測試大廠京元電子(2449)受惠終端客戶需求優於預期，迅速填補華為訂單缺口，使2021年1月自結合併營收達25.59億元，較去年12月23.69億元成長8.04％、較去年同期22.86億元成長達11.94％，改寫同期新高、並創歷史第3高，首季營運可望淡季逆強。

受惠營收表現報喜，京元電今（5）日在買盤敲進下放量勁揚，最高上漲逾5％至38.6元，早盤維持逾4％漲幅，位居封測族群漲勢前段班，截至11點50分成交量已倍增突破2.3萬張。三大法人本周迄今雖持續賣超2428張，但昨（4）日已反手回補598張。

投顧法人認為，京元電今年雖面臨無法承接華為訂單缺口，但預期在台系主要客戶挹注增加，美系及其他陸系客戶貢獻顯著成長帶動下，首季營收可望較去年第四季止跌回升，全年營收可望成長低個位數百分比、獲利則可望成長高個位數百分比，續創歷史新高。

投顧法人指出，京元電今年資本支出估維持90～100億元水準，目前終端測試價格尚未見到漲價趨勢，將以其他方式維持平均售價（ASP）。基於終端客戶需求優於預期，將今年營收及獲利預期分別上修7.2％及12％，雖維持「中立」評等，但目標價自30.4元升至40.8元。

(時報資訊)