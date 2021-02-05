嘉義地檢署檢察長繆卓然偕同縣市警調單位首長共同宣示查賄決心。（廖素慧攝）

今年農會選舉將於2月21日投票，嘉義縣梅山、新港等農會競爭激烈，嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」5日揭牌成立，查賄比照公職人員選舉，檢舉獎金50萬元起跳，最高200萬元，目前已接獲至少5件情資。

「查察賄選及暴力執行小組」由檢察長繆卓然、主任檢察官蔡英俊、主任檢察官郭志明、主任檢察官王輝興、主任檢察官謝雯璣、嘉義縣警察局長廖訓誠、嘉義市警察局長黃建榮、嘉義縣調查站主任黃建華、嘉義市調查站主任陳仁龍共同揭牌，宣示查賄決心。

繆卓然表示，2021年全國基層農會改選及總幹事遴選已展開，為防範暴力、金錢及假訊息介入，影響選舉公平性，自即日起指派專責檢察官分區查察，並設「選舉查察聯繫中心」，積極查賄，呼籲民眾勇於舉報不法。

蔡英俊表示，依法務部《鼓勵檢舉賄選要點》，檢舉獎金50萬至200萬元，案件經檢方公訴後，發給4分之1獎金，一審或二審法院判決有罪後，再發給4分之1，判決有罪確定，再發給其餘獎金，以2018年地方選舉為例，嘉義共發出1788萬元獎金，上屆農會選舉也發出50萬元獎金。

蔡英俊表示，目前接獲5件情資，暫以選他案初查，嘉義查賄檢舉專線（05）2752548，免付費專線0800-024-099，傳真機（05）2780445，24小時受理民眾檢舉。

(中時 )