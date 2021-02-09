監察委員葉大華、蕭自佑今舉行記者會，說明調查COVID-19新冠肺炎期間滯留大陸小明、小紅入境管制措施及權益問題。調查報告指出，對於「差別對待」的說明尚有不足，雖目前境管措施已解除，但疫情仍持續在發展，要求行政院督導衛福部、陸委會、內政部、教育部，檢視採取不同境管措施必要性，並評估合理補償措施外，行政院應建立緊急整合性單一窗口，並廣為周知。

新冠肺炎疫情爆發至今逾1年，中央疫情指揮中心去年2月6日宣布，全面禁止大陸人士來台，持我國有效居留證的大陸籍配偶得入境並應居檢14天，事隔5天，陸委會宣布原定放寬小明入境措施暫不予實施，導致不少返陸探親的小明無法回台。

有別於我國於去年6月29日起，開放外籍人士及移工子女得以「觀光、一般社會訪問」以外名義申請來台，小明及小紅直到同年7月16日迄9月24日，才陸續分齡准許入境。因應境管措施差別待遇，去年6月至8月，監察院共接獲44人陳訴到院，同年8月由身兼國家人權委員會委員葉大華、蕭自佑立案調查，今年初完成調查報告。

葉大華指出，指揮中心雖為維護國人健康採取防疫措施阻絕疫情，但涉及人權原則部分，各項緊急限制措施要提供必要獲知管道，資訊公開透明，並避免助長歧視，防疫固然重要，但也要衡量人權，兩者間不牴觸。

另外，經查指揮中心、陸委會、衛福部、內政部及教育部相關新聞資料、會議紀錄等，未揭露小明、小紅入境限縮及其後續開放決策理由完整論述，以致外界及利害關係人無從判斷該「差別待遇」合理性，因而造成外界質疑各國差別境管措施。

葉大華表示，後續將要求行政院應評估針對不同國籍、群體採取不同境管措施必要性，以及因境管措施導致揭露小明身分，是否採取合理補償措施等整體評估。專案機制部分，內政部、陸委會、衛福部於疫情期間建置人道考量專案許可機制，為方便民眾接洽，行政院應建立整合性單一窗口，以利民眾洽詢及辦理。

對於此案監察院未做出糾正，葉大華解釋，接獲陳情案時國家人權委員會尚未成立，當時以監委身分調查案件，後續案子移到國家人權委員會處理，調查報告重點以是否涉及人權角度切入，希望促請政府防疫措施應更重視人權保障，並非只強調糾正與否。

(中時 )