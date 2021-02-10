人氣網紅牛排原本是YouTuber「狠愛演」成員之一，以各種幹話和玩笑話深受網友喜愛，但2020年8月「狠愛演」因故宣布停止更新，所有成員就各自發展；而牛排和愛妻妮妮兩人依然活躍於社群，從公開懷孕喜訊後，也不時在臉書或IG曬照，9日更驚喜發文「牛小排順利出生」，並感謝大家近日的祝福。

從牛排和妮妮的社群平台得知，日前妮妮就住進月子中心待產，9日晚間妮妮在IG限時動態發文向粉絲報平安，開心地表示「牛小排順利出生了」，更感謝從前幾天陸續給祝福順產的粉絲們，「非常非常由衷感謝」；而妮妮成功卸貨後，自曝「又累又餓」，但暫時還不能進食，只能看美食節目解饞。

妮妮9日驚喜發文「牛小排順利出生」，並感謝大家近日的祝福。(圖/ 摘自妮妮IG)

雖然妮妮不能吃東西，新手爸爸牛排卻在一旁吃得很開心，讓她忍不住吐槽「吃起來啊」；不過，牛排其實相當疼愛妮妮，在她孕期內對她呵護備至，想喝紅豆湯當天馬上煮，走樓梯也都會用手在後面護著，各種貼心行為和牛排在螢光幕前的形象超兩極，所以也讓粉絲很訝異。

「狠愛演」是由胡椒和牛排一起成立，兩人從小一起長大，大學畢業後在2016年於YouTube創頻道，從初期推廣客家題材，到轉型成無厘頭搞笑、料理和挑戰類影片，3年就突破百萬訂閱，相當有人氣；他們自詡「高屏第一偶像團體」、「號稱有6萬人後勤團隊」和「史上最容易不爽的團體」等封號，網友都很喜歡他們無腦玩笑的風格，因此2020年8月宣布停更，讓不少人直呼可惜。

(中時新聞網)