監察委員葉大華、蕭自佑今召開記者會，指出疫情期間，行政院對陸籍、外籍人士開放入境時間有差異，小明被採分階、分齡入境有差別待遇，盼行政院依聯合國指引、兒童人權公約等規範，檢討改進。行政院長蘇貞昌今表示，將隨疫情隨時檢討調整。

蘇貞昌說，肺炎疫情嚴重，整個疫情變化快速，基於保護2300萬國人的安全，當然一定要有相關的作為。不過，我們隨著疫情的變化，也都能夠隨時檢討調整，都盡量能做到圓滿。

(中時 )