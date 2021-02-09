監察院指小明限制入境差別對待 蘇貞昌：隨時檢討調整 12:542021/02/09 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 監察委員今召開記者會，指行政院對陸籍、外籍人士開放入境時間有差異，對小明有差別待遇。行政院長蘇貞昌表示，將隨疫情隨時檢討調整。（記者蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察委員葉大華、蕭自佑今召開記者會，指出疫情期間，行政院對陸籍、外籍人士開放入境時間有差異，小明被採分階、分齡入境有差別待遇，盼行政院依聯合國指引、兒童人權公約等規範，檢討改進。行政院長蘇貞昌今表示，將隨疫情隨時檢討調整。 蘇貞昌說，肺炎疫情嚴重，整個疫情變化快速，基於保護2300萬國人的安全，當然一定要有相關的作為。不過，我們隨著疫情的變化，也都能夠隨時檢討調整，都盡量能做到圓滿。 蘇貞昌高公局視察春節疏運 做好準備讓民眾平安過年 趙少康爭取國民黨2024總統初選 蘇揆：選舉是公民權利 (中時 ) #檢討 #隨時 #調整 #疫情 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文視察邊境防疫 喊話第一線：把非洲豬瘟阻於境外 16:172021/02/09 政治 文化資產園區換新裝 竹藝光影喜洋洋邀請民眾來走春 17:212021/02/08 寶島 教團質疑引財團入主康寧 官員掉頭走人 10:582021/02/08 生活 監院報告指小明、小紅境管措施差別待遇 要求政院設立單一窗口 12:462021/02/09 政治 結緣發財金不用排 悠遊付線上領 04:102021/02/09 投資理財 何晶今年10月將卸任淡馬錫控股執行長職務 12:052021/02/09 財經 小明、小紅管制 監院報告指有差別對待 4部會應改進 22:272021/02/08 政治 蔡總統視察台北港 肯定CIQS團隊防堵非洲豬瘟 16:252021/02/09 政治 防春節塞爆 林佳龍請用路人選最好分流措施 11:532021/02/08 生活 觀策站：衣冠城》請陳時中正視疫苗問題 16:032021/02/09 海納百川 政治人物發送春節紅包 盧秀燕10元硬幣祝十分好運 14:562021/02/09 寶島 政治熱門新聞 政治人物最新民調公布 「藍營新共主」出爐 趙少康排名跌破眼鏡 - 政治 滿意陳時中處理桃醫嗎？最新民調跌破眼鏡 - 政治 趙少康犯了兵家大忌？歷史哥吐8字警告 - 政治 最新縣市長施政滿意度 侯友宜居冠 最後一名出乎意料 - 政治 陳時中解封桃醫後 沈富雄斷言台灣最後結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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