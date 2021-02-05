基隆醫院第1季攝影展揭幕 市府攝影官作品超吸睛。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆醫院第1季攝影展揭幕 市府攝影官作品超吸睛。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆醫院第1季攝影展揭幕 市府攝影官作品超吸睛。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆醫院第1季攝影展揭幕 市府攝影官作品超吸睛。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛生福利部基隆醫院為增進與所在社區良好的互動關係，提供來院民眾藝文賞析的空間，於院內1樓打造院史藝文走廊，5日舉辦110年度第1季院史藝文走廊展覽「山與海，城市與我」揭幕活動，這期展出市長林右昌的攝影官錢盛昱作品，以基隆人文景色為主題，備受外界讚許。

錢盛昱表示，自己非本科系出身，喜歡透過快門記錄每一個時期，這次籌備展覽除了幫自己梳理過去作品的脈絡外，也想與市民一同分享，不同視角的基隆，帶給大家不同想像，和他眼裡真實的基隆人文地景，總共展出48幅作品，分為4個系列，「山的模樣」、「海的狀態」、「城市的脈動」及「我在想」。

基隆醫院為維護與會人員、來院民眾的健康，除入院前需量測體溫、酒精洗手、戴口罩，並依照中央流行疫情指揮中心公布的「公眾集會因應指引」，採取人員實名制、梅花座位、紅龍柱管制活動場域等防疫措施及計畫。

院長林慶豐院長說，農曆新年連續假期將至，提醒民眾多加留意自身健康狀況，保持個人良好衛生習慣，以肥皂勤洗手、配戴口罩並維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，此外，基隆醫院春節期間急診24小時服務不打烊，同時開設內科、外科、兒科及流感特別門診，歡迎有需要的民眾多加利用。

(中時 )