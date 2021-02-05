台中市豐原中正公園舉行開工典禮，台中市長盧秀燕（前排中）等人焚香祝禱工程順利。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕細數過去2年豐原地區圓環北路地下道填平、中正路人行天橋拆除等多項建設。（王文吉攝）

立委江啟臣期待伴隨豐原人成長的中正公園有新面貌。（王文吉攝）

建設局官員簡報中正公園景觀改善工程。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕與民代、里長等人合影。（王文吉攝）

台中市政府積極推動「台中美樂地計畫」，逐步改善大台中老舊公園設施，其中，豐原區中正公園使用至今已46年，水源設施、步道、遊具老舊，建設局投入1590萬元經費，規劃以豐原「糕餅文化」及「蝴蝶生態」為設計主軸，重塑友善共融公園，預計今年7月完工。

中正公園景觀改善工程5日舉行開工典禮，台中市長盧秀燕、建設局長陳大田、消防局長曾進財、立委江啟臣、市議員張瀞分、陳清龍、王朝坤、豐原區長洪峰明及多位里長均出席。

盧秀燕表示，中正公園1975年啟用至今，從未進行大規模整修，加上歷經921大地震，步道、遊具更老舊破損；市府籌編1590萬元經費，將改造公園既有澄泥池為攀爬區、建置環狀無障礙人行步道、導覽設施、增添嶄新遊具等。

盧秀燕也細數過去2年豐原地區多項建設，包括圓環北路地下道填平、中正路人行天橋拆除、豐原轉運中心興建、東豐快速道路昨日通過環評，預計明年復工，以及豐原多所學校增建、增添設施等，豐原已經不一樣。

「過年前送給豐原2項大禮！」江啟臣表示，很高興中正公園景觀改善計畫動工，期待伴隨豐原人成長的老公園有新面貌；另外，東豐快速道路昨日通過環評，期待工程儘速復工、完工，讓豐原山城交通更暢通。

建設局長陳大田表示，中正公園日據時期曾是水源地，是許多豐原人從小到大的回憶，歷經921大地震後，許多閒置的水源設施、步道、遊具老舊破損，也不符合無障礙使用需求。市府與地方多次溝通討論，共同決議優化既有設施及景觀環境，半年後將升級共融公園。

陳大田指出，改善工程導入台中美樂地計畫，運用既有地形設計蝴蝶意象的繭型造型滑梯、改造既有澄泥池為攀爬區、建置環狀無障礙步行系統，另以糕餅意象設計遊戲區周邊休憩平台，同時整頓停車場空間，整修漆藝館前既有停車場步道空間及鋪面，並設置中正公園10景導覽解說牌，強化在地歷史環境教育。

(中時 )