英國近日有一處公園草地突然傳出塌陷意外，草地上突然崩塌出巨大的坑洞，而有當地居民表示，他全程目睹事發經過，但只要想到公園之前是座公墓，裡面至少埋藏8萬具屍體，怎麼樣她都不敢看這個巨坑。

根據《利物浦回聲報》報導指出，近日英國利物浦的格蘭特花園草皮發生塌陷，草地上出現一個巨大的深坑，而居住在附近的雪莉（Shirley Hand）剛好目睹整個事發經過，他趁著警方拉起封鎖線之前，近距離的拍攝了幾張巨大坑洞的照片就急忙離去，他事後回憶，拍照時腳底下還在不斷的下沉。而他也表示，格蘭特花園花園的前身是座公墓，只要想到裡面埋藏著許多遺骨，他就怎麼樣也不敢仔細看坑洞裡面的狀況。

報導中指出，格蘭特花園的前身，其實是19試劑的利物浦大公墓，估計埋藏了8萬具遺體，是在一次世界大戰期間才被改成現在的格蘭特花園，並且於1914年開放。而當時的處理方式就是簡單的移除地表上的墓碑、建築物，地下墓穴的部分則是使用填充的方式處理，所以到目前為止，地下墓穴的結構依舊十分完整。

而利物浦議會發言人也表示，主要是當時在填充墓穴時並沒有做確實，再加上近日當地氣候潮濕，所以才導致這次公園草地塌陷的狀況發生，目前已經委託相關單位到現場勘查，計畫將坑洞補起後另外建造土堆，避免日後再次發生塌陷意外。

(中時新聞網)