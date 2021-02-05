中鴻全面調漲3月份內外銷盤價 內銷每公噸漲500～700元 14:302021/02/05 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻開出3月份內外銷盤價，全面調漲相關產品價格，其中內銷價格部份，包括熱軋、冷軋及熱鍍鋅鋼品，每公噸漲500～700元，外銷價格則依產品和地區每公噸調漲0～25美元，實際報價視當地市場行情而定。 聯詠財報亮眼 外資狂升目標價 《鋼鐵股》中鴻3月鋼品延續漲勢 熱軋連9漲 (工商 ) #中鴻 #調漲 #內外銷盤價 #每公噸漲 #內銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》中鴻1月營收近4個月高 Q1鋼價漲、獲利看增 15:232021/02/05 財經 《商情》估產量低落 支撐國際鐵礦石漲逾3％ 11:082021/02/05 財經 《產業》台灣半導體設備產值 連9年創新高 12:162021/02/05 財經 《集中市場》金鼠年漲3683點 外資連3賣 15:232021/02/05 財經 鴻海元月營收5,002.18億元 04:102021/02/05 財經要聞 《半導體》鼠年大發 聯電漲2倍 10:512021/02/05 財經 特斯拉全台超充價格異動：15 座站點充電費用漲價，每度電貴 0.2 至 1.7 元 09:342021/02/05 汽車情報-汽車新聞 自行車雙雄 互爭股王 04:102021/02/05 證券．權證 欣興S1廠再傳火警 股價急跌 04:102021/02/05 證券．權證 《電子零件》火災有驚無險 欣興回神強彈 12:162021/02/05 財經 《鋼鐵股》豐興1月每股賺0.49元 Q1急單效應持續 10:002021/02/05 財經 財經熱門新聞 超商二軍蛻變重生 謝金河：若上市 股價將有大變化 - 要聞 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 大林蒲遷村住商土地一坪換一坪 另有3優惠6配套 - 財經 - 工商 「彈性工作八小時」 35歲吳宜昇拼出430萬年薪！ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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