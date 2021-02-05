中鴻開出3月份內外銷盤價，全面調漲相關產品價格，其中內銷價格部份，包括熱軋、冷軋及熱鍍鋅鋼品，每公噸漲500～700元，外銷價格則依產品和地區每公噸調漲0～25美元，實際報價視當地市場行情而定。

聯詠財報亮眼 外資狂升目標價
《鋼鐵股》中鴻3月鋼品延續漲勢 熱軋連9漲

(工商 )

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