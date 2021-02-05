竹北市自強南路、文興路口及經國橋為新竹縣通往新竹市的交通樞紐，新竹縣政府獲得內政部營建署補助3億，進行道路優質化及環境提升工程，但因工程造成用路人不便，屢屢引發民怨，新竹縣長楊文科5日前往視察，要求廠商做好交通警示，確保行車安全，而工程預計於3月竣工。

此項工程獲得營建署補助3億、縣府自籌6500萬元，楊文科與工務處長林鶴斯、交通旅遊處副處長戴志君、國家運輸安全調查委員會諮詢委員吳宗修等人，前往自強南路、文興路口會勘，楊文科表示，此路口為竹北市門面，為指標性道路，務必要做好。

此工程範圍從光明六路東一段、東二段及自強南北路，包含光明六路東一段、東二段至竹北交流道以東，東至東興路一段，長度約3公里，自強南北路北起十興路、南至興隆路，長度約2.2公里。工程主要改善人行道、無障礙系統的設置，並整合號誌共桿及標誌、建置自行車道等。

另外也改善瀝青路面約18萬7千平方公尺、路基改善3千平方公尺、自行車通行空間改善8千平方公尺、中央分隔島改善1千5百公尺、號誌與路燈共桿74座、LED燈設立380盞、人行道及無障礙坡道改善1萬8千平方公尺、重要路口改善12處。

林鶴斯表示，工程預計3月完工，將增加車道數量，提升道路紓解能力，並增設行人穿越庇護島，提升路口行人通行安全，也將增設自行車道，改善自行車通行環境。吳宗修提醒，道路改善工程有助紓解交通，但仍需與新竹市、科學園區協調，避免讓車流卡在橋上，另名交通專家賴以軒則建議，對於不對稱的路型，應削減安全島頭，讓駕駛能正視，保障行車安全。

(中時 )