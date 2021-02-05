金牛年台股氣勢如虹，外資2021年元月持續搶進卡位，連四月淨匯入金額上衝173.66億美元（約4,930億新台幣）！金管會5日公布，2021年1月外資、陸資淨匯入達49億美元（約1,391億元新台幣），外資從2020年10月起就開始持續淨匯入，光是去年第四季就匯入124.66億美元（約新台幣3,553億元），若加上元月淨匯入就達173.66億美元，寫下同期歷史新高。

回顧去年此時，新冠肺炎疫情初始，外資、陸資單月淨匯入僅12.896億美元，約新台幣387億元，之後資本市場大恐慌，外資從2020年2月開始大量淨匯出，2～5月四個月共淨匯出181.135億美元，2021年雖然國內外疫情形勢仍緊張，但外資仍爆量湧入49億美元，是去年同期的3.8倍。

國內投顧主管分析，2021年1月淨匯入金額雖然較去年同期增加許多，但並沒有高於去年11月的58.88億美元，外資每月都會有匯入匯出，是正常情形。再進一步來看，外資1月賣超台股近千億元，但淨匯入卻多達1,391億元，顯示台股攻上萬六後，部份外資開始獲利了結，但仍有新的熱錢資金進入，這對台股是相當正面訊息。

據金管會統計，2021年截至1月31日止，外資累計賣超上市股票約新臺幣1,048.11億元、累計買超上櫃股票約新臺幣105.06億元，合計賣超上市櫃股票943.05億元。

就整體存量來看，2020年外資一度狂逃，導致在台存量曾降到2,000億美元以下，只剩1,960.8億美元，但截至2021年1月31日止累計外資淨匯入存量已回到2千億美元之上，約2,134.16億美元，加陸資則達2,134.45億美元。

至於近期震撼華爾街的「GameStop之亂」是否也會在台灣上演？證期局表示，「會持續精進強化預警監視制度，密切觀察股市的任何變化。」現已督促台灣證交所與櫃買中心強化監視預警制度，同時每天都會收集來自網路論壇社群動態資訊，任何發布意圖影響股價不實言論將送檢調，交易異常時亦可能會採預收款券處置措施，提醒投資人要注意相關風險。

(工商 )