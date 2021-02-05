大樂透本期（2/5）頭獎未開出（連16摃），下期（2/9）預估銷售2.5億元，頭獎累積金額預估為上看4.8億元，為第四屆大樂透春節加碼期間最高頭獎金額。

鴻海元月營收5,002.18億元
《金融》純網銀第2家 LINE BANK獲營業執照

(工商 )

#頭獎 #大樂透 #未開 #銷售 #第四屆