大樂透2月9日頭獎上看4.8億元 22:122021/02/05 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透本期（2/5）頭獎未開出（連16摃），下期（2/9）預估銷售2.5億元，頭獎累積金額預估為上看4.8億元，為第四屆大樂透春節加碼期間最高頭獎金額。 鴻海元月營收5,002.18億元 《金融》純網銀第2家 LINE BANK獲營業執照 (工商 ) #頭獎 #大樂透 #未開 #銷售 #第四屆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮太平洋燈會6日點燈 採7大防疫措施 17:062021/02/05 寶島 勤誠1月營收5.8億元 創同期次高 17:292021/02/05 財經 5月中國中會考 刪減部分第6冊內容 18:052021/02/05 生活 大立光元月營收46億元 創近6個月新低 16:192021/02/05 財經 熱門股－大銀 高檔打底挑戰新高 04:102021/02/05 證券．權證 日電貿1月營收重返2位數 10.9億元飆歷史次高 09:522021/02/05 財經 宅經濟發威 中租零卡線上交易大增3倍 11:512021/02/05 財經 《光電股》大立光1月營收月減6.2％ 2月拉貨動能估下滑 15:572021/02/05 財經 日收藏家及學者捐2萬多件標本給興大 17:282021/02/05 生活 《鋼鐵股》中鴻1月營收近4個月高 Q1鋼價漲、獲利看增 15:232021/02/05 財經 《揭大歡喜》遠征荷蘭西門町成亮點 04:102021/02/05 娛樂新聞 財經熱門新聞 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 製造模式轉變引爆晶片荒 西媒曝台積電、三星最大風險 - 財經 超商二軍蛻變重生 謝金河：若上市 股價將有大變化 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 貨櫃航運10年殺戮 謝金河：台灣3雄牛年將成奔馳黑馬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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