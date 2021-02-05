由野村投信擔任境外基金總代理的晉達資產管理4日舉行牛年投資展望，晉達資產管理多元資產增長團隊聯席主管蘇達輝（Philip Saunders）指出，今年看好新興市場，尤其是亞洲區域，在債券上，最為看好新興市場債券。整體來看，建議投資人可以均衡配置。

晉達資產管理於1991年在南非成立，對於牛年的投資展望，總經面上，預計地緣政治的緊張關係將和緩，但不會消失，而在各國相繼祭出相當寬鬆的貨幣政策下，通膨未來勢必將上升，服務價格的急遽緊縮以及美元的弱勢將增加通膨壓力。

在牛年看好的市場上，蘇達輝預計，去年新興市場表現承壓，而2021年新興市場可望捲土重來，尤其是亞洲區域。

股票市場方面，他認為，將開始輪動，資金將從帶領復甦的主流類股流往循環性類股以及疫情受災股，中小型股的表現機會較大，投資策略上，相對看好大陸及亞洲股市；礦業類股可望受惠於大宗商品價格的上升。

相對之下，債券市場中的成熟市場政府債的利率在新冠疫情發生前，就處於極低的水準，目前利率水準甚至更低，預估此情況將持續，因此具有較高利率且與成熟市場關聯度低的大陸政府債相對具吸引力。

其中，投資級債以及高收益債今年將持續受到美國聯準會（Fed）政策支持，且預期今年遭降評或違約的公司將減少。

另外，由於殖利率明顯優於成熟市場，看好新興市場債券今年的表現。不過，為了支撐全球經濟復甦，美國公債殖利率將持續維持在低檔。

大宗商品方面，蘇達輝指出，工業商品價格的風險存在，預期黃金將回復其中期上漲趨勢，能源類股則可望受惠需求復甦。

貨幣市場中，蘇達輝說，弱勢的美元將有利新興市場貨幣，當中看好人民幣以及亞洲市場貨幣。

(工商 )