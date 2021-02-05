據《印度快報》等媒體報導，印度國防部長辛赫(Rajnath Sing)2日正式宣布總額480億盧比(約新臺幣184.28億元)光輝戰機訂單，正式交付給印度斯坦航空公司(HAL)。該訂單包含73架光輝D型戰鬥機與10架Mk-1型教練機，預計首批Mk-1A將於2024年3月交付印度空軍。另一方面，印度航空發展局(Aeronautical Development Agency, ADA)局長戴奧德雷(Girish S Deodhare)則證實，目前研發中的3款戰機將於2026年翱翔於天空。

報導中指出，第13屆印度航展於3日至5日在班加羅爾登場。就在航展正式揭幕的前一天(2日)，辛赫正式宣布與HAL的訂單。其表示，該訂單將於36個月開始交付。意味著到2024年，印度空軍就會擁有首批光輝Mk-1A輕型戰鬥機。

在交付首批2架戰機後，將於6年內完成後續戰機的交付。換言之，HAL將在9年內完成83架戰機交付(2030年)。HAL總裁馬德萬(R Madhavan)強調，「目前仍努力提前1年，完成所有戰機交付」。

由於印度近年來積極推動「印度製造」、國防自主，馬德萬指出，光輝輕型作戰飛機(LCA)由印度負責的部分占總體生產的52%。目前東南亞與西亞對該款戰機吐露濃厚的興趣，HAL正爭取用售予印度空軍的價格(每架光輝Mk-1A約30.9億盧比，約新臺幣11.億元)，對外出口。

戴奧德雷也於5日表示，83架光輝戰機訂單不僅是印度國內國防產業有史來最大筆訂單，其帶動的核心技術也會推動其他數項計畫的發展。未來123架的Mk-1與Mk-1A戰機將交付空軍使用，並取代MiG-21。「這些戰機更輕、更小、機動性強，最大酬載約3.5噸，將用於捍衛我們疆域的防空」。

另一方面，奧德雷進一步披露，未來將有3款新型戰機，自2026年起翱翔於藍天之上；其中，2款將供空軍使用，1款則交付海軍。2023年底首先登場的將是Mk-2輕型作戰飛機。Mk-2汲取Mk-1的經驗，將成熟技術整合為功能更強大的載台。

其還表示，Mk-2將取代幻象2000。其發動機更大，最大酬載約6.5噸。儘管Mk-2功能更為強大，但相關技術已在LCA計畫中成熟，故可快速推展。預估2022年展出、2023年首飛、2026年開始生展。

奧德雷還透露，LCA約4.5代戰機，而緊接其後的為「先進中型戰鬥機」(Advanced Medium Combat Aircraft, AMCA)計畫。其為第5代戰機，設計開展於2010年，目前已完成多項新研發。與LCA不同，AMCA為匿蹤戰機，擁有獨特外型可降低雷達截面(Radar cross-section)。AMCA的內部攜帶武器，在卸載外掛武器時，仍擁有足夠燃料與武器供其在匿蹤模式下進行作戰。

在不同模式下，AMCA航程約1,000公里到3,000公里。目前已完成設計，正展開生產階段。原型機將於2024年問世，隨後展開首飛。雖然AMCA的Mk-1與LCA的Mk-2一樣，發動機為舶來品；但AMCA的Mk-2將使用國產發動機，未來更希望LCA的Mk-2也能更換為國產發動機。

第3款新型戰機則是供海軍使用的「雙引擎甲板式戰鬥機」（Twin-Engine Deck-Based Fighter , TEDBF）。奧德雷指出，TEDBF的挑戰更為艱鉅，仍需時間使技術成熟。

他強調，航艦為高價值財產，慎防任何損害。2019年11月，TEDBF成功完成路上測試後，於2020年獲得艦上測試許可。隨後在5天內的測驗中，共完成18次艦上降落，沒有任何一次失誤。目前正積極推動讓TEDBF在2031年加入海軍。

(中時新聞網)