最新歐洲模式模擬除夕(11日)8時500百帕高空圖顯示，高空槽(紅虛線)提供台灣附近的上升運動（圖左）；同時地面模擬圖則顯示，鋒面(白虛線)在台灣附近醞釀，伴隨明顯降雨（圖右）。（圖擷自「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

近日各地天氣晴朗穩定，但早晚仍能感受到寒意。今明兩日天氣無大變化，依舊是「中午暖熱、早晚稍冷、溫差大」的型態。氣象專家吳德榮表示，受「和煦冬陽」和夜間「輻射冷卻」影響，日夜溫差近15度。但至10日小年夜會有鋒面報到，為各地帶來明顯雨勢，初一至初三受東北季風影響，北部、東半部有雨，直至初四才會天氣好轉。

氣象局表示，今(6日)各地大多為晴到多雲，東半部雲量會比今天少，剩下東南部仍有零星降雨，清晨輻射冷卻影響，西半部早晚氣溫偏低，桃園至台南仍只有13、14度左右的低溫，局部空曠及近山區平地會再低一些，其他地方約15至18度，白天各地舒適溫暖，高溫約24至27度，提醒大家，日夜溫差大，請適時調整穿著。

「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，歐洲模式顯示，周末(6、7日)兩天各地晴朗穩定；白天「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」，日夜日溫差近15度。今日白天起氣溫：北部13至28度，中部11至28度，南部11至29度，東部12至27度。

至於春節期間天氣，吳德榮指出，最新模擬顯示，小年夜(10日)鋒面伴隨「對流性降水」快速通過，為各地帶來明顯降雨。除夕(11日)白天中南部雨漸停歇，北部、東半部仍有局部雨；各地氣溫下降、北台濕涼。年初一(12日)至初三(14日)受東北季風影響，北部及東半部有局部雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷。年初四(15日)天氣好轉。不過，他強調，預測仍有較大的「不確定性」，不排除仍會繼續調整。

(中時新聞網)