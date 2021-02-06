日出觀光香榭大道開放道路長度600公尺的黑白花崗岩徒步區，另有景觀高燈、綠帶植栽及廣播系統營造遊憩環境。（王志偉攝）

日出觀光香榭大道工程是利用花蓮市自由街區路廊打造成景觀大道，從市區民國路到南濱路共千餘公尺，連同花崗石鋪面在內，斥資5億多元。（王志偉攝）

花蓮縣府因應農曆年節人潮，本月10日將先開放施工中的「日出觀光香榭大道」第一區及第二區部分路段，長度約600公尺的黑白花崗岩徒步區，沿步道將架設景觀高燈、綠帶植栽及廣播系統，營造遊憩環境，為遊客打造休憩新據點。

縣府建設處長鄧子榆表示，農曆年前開放第一工區域，為原住民一條街口至重慶路，該區域為行人徒步區；第二工區域重慶路至南京街，該區域馬路中間規劃行人徒步區，兩區域都禁止車輛駛入，但兩側道路可供車輛通行，因安全為要，車輛限速30公里。其中，第二工區還有一些工項未完成，農曆年後將採局部路段管制。

日出觀光香榭大道工程是利用花蓮市自由街區路廊打造成景觀大道，從市區民國路到南濱路共千餘公尺，連同花崗石鋪面在內，斥資5億多元，預計今年7、8月暑假全部完成。

不過工程也曾引起爭議，其中福建街到南京街路段，兩旁花崗石板路面竟出現高達40公分的落差，且向兩旁住家商店方向傾斜，質疑數億元的工程品質很誇張，面對議會質詢，建設處允委請台灣省土木技師公會鑑定並做改善。

春節連假期間預料大量觀光客及在地人潮進入周邊重慶市場、東大門夜市，縣府說，香榭大道將先行開放部分區域提供民眾通行使用，尚未完成的工區，將設圍籬提醒行人注意，也呼籲遊客共同維護開放路段黑白花崗石鋪面，以及設計新穎的景觀燈具等設施，讓日出香榭大道串連起東大門夜市，成花蓮市新軸線。

(中時 )