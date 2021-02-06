台新夢想家今（6日）對上臺北富邦勇士，上半場夢想家靠積極防守使得對手發生17次失誤，並以流暢的傳導與穩定的命中率帶起氣勢，半場結束以19分領先富邦勇士。下半場，夢想家延續高壓防守，雖決勝節一度被追至5分差，不過夢想家隨即穩住陣腳，並靠著林俊吉及Stephan Hicks關鍵時刻的出手命中，終場夢想家就以100比91擊敗富邦勇士，拿下對戰的首勝。

開局，夢想家藉錢肯尼妙傳Stephan Hicks先馳得點，並靠著流暢傳導多次在禁區放球得分，同時禁區守護神李德威也展現良好的外圍手感，在三分球投三中二的帶領下，首節結束27比15領先富邦勇士。次節，夢想家遭遇小亂流，暫停調整過後，Jerran Young展現拚勁，強悍的防守迫使對方失誤，並靠著多次的抄截爆扣提升進攻氣勢，Stephan Hicks與林俊吉更是先後投進三分球打出一波9比2的攻勢，半場結束以55比36 拉開分差進入下半場。

易籃後，夢想家利用防守轉換快攻強勢取分，Stephan Hicks上演快攻反手灌籃秀，Jerran Young更發揮優異的投籃手感，投進半場壓哨球，將全場氣氛帶到最高點，也帶領夢想家以17分領先。決勝節，夢想家雖一度遭對手追至5分差，但Stephan Hicks及林俊吉跳出，Stephan Hicks單節攻下10分，林俊吉更於關鍵時刻連拿5分，終場夢想家就以100比91獲勝，喜迎對戰富邦勇士首勝。

本場賽事夢想家四人得分上雙，Stephan Hicks攻下27分10籃板的「雙十」表現；Jerran Young繳出27分9籃板3抄截的成績；本土球員林俊吉也展現「初生之犢不畏虎」的精神，搶下17分4籃板，其中包含三記三分球，為職業生涯得分新高；李德威則發揮穩定，拿下10分6籃板。

夢想家總教練Kyle Julius賽後對夢想家球員讚譽有加，「今天球員們在球場上展現很高的求勝態度，一直以來我持續鼓勵他們一定可以擊敗富邦勇士，可以理解球員面對聯盟戰績龍頭球隊可能會容易怯場，但他們吸取了前幾場賽事中的經驗，並持續溝通調整，今天他們也確實展現了拚勁與氣勢，我為他們感到驕傲。」

夢想魔獸李德威表示，今天成功展現我們這段時間的練習成果，「這週我們下了很多功夫在防守端上，很開心看到訓練發揮成效，我們積極的防守造成對手多次失誤，也是今天比賽的勝負關鍵。」本場比賽表現亮眼的林俊吉對此場勝利也提到，「大家都至到我們已經連輸很多場了，但教練還是不斷鼓勵我們必須拿出信心，今天防守大家都有展現拚勁，進攻也都有把握住出手機會。」

(中時新聞網)