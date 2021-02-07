台灣東部海域今天凌晨發生規模6.1地震，氣象局地震測報中心表示，成因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下，造成隱沒帶型地震，預估未來3、4天可能會有規模4左右餘震。

根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨1時36分發生芮氏規模6.1地震，地震深度112.0公里，震央在宜蘭縣政府東方85.1公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、苗栗縣4級。

氣象局地震測報中心技正吳建文告訴中央社記者，本次地震是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下，造成隱沒帶型地震，預估未來3、4天可能會發生餘震，但規模不會太大，約在規模4左右。

至於部分地區有連續發送國家級警報的情況，吳建文說，因為本次地震震央在台灣東北較遠海域，且震源較深，對於地震速報系統而言會有自動解算多次更新預警訊息，基本上只能算是1次地震；已進行處理，期望在短期內將重複發送的現象改正。

根據資料，過去在2016、2018年也曾發生規模6以上地震，分別造成台南維冠大樓、花蓮統帥大飯店倒塌等重大災情；2016年2月6日震央在高雄美濃，規模達6.6；2018年同樣是2月6日，震央在花蓮近海，規模6.2 。

吳建文強調，前述地震雖然都是在2月初，但成因不同，真的是時間上的巧合，提醒民眾不用太過聯想。

(中央社)