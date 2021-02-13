日本氣象廳宣布，當地時間13日23時08分(臺灣時間22時08分)傳出規模7.1強震，深度約60公里，震央在福島縣，福島縣震度更達6強。目前東京電力約81萬戶無店可用，日本氣象廳呼籲，儘管沿海地區海平面或有波動，但民眾無須過度憂心。

不過，美國地質調查所(USGS)評估地震規模約7.0。日本放送協會報導(NHK)指出，震度達6強的地區包括宮城縣、福島縣的相馬市、國見町和新地鎮；6弱的地區則有：石垣市、岩沼市、富美市、川崎市、渡邊市、山本市、福島市、郡山市、南相馬市、大田市、本宮市、川端町、天井村、廣野町、奈良葉町、川內村、大沼町、雙葉町、浪江町。至於北海道至愛知縣，震度約3以上。

日本氣象廳宣布將於14日1時10分(臺灣時間14日0時10分)舉行記者會，說明福島縣與宮城縣偵測到的震度是否有更新，並宣布地震後注意事項。與此同時，日本政府已在總理官邸的危機管理中心設立官邸對策辦公室，目前正與相關部門、地方政府連繫，以掌握災情並協調救難資源。

日本外海傳規模7.1地震，福島縣劇烈搖晃。(圖/日本氣象廳)

此外，東京電力公司也表示，位於福島縣大沼町和雙葉町的福島第一核電廠正檢查地震後是否出現異常狀況，以避免任何災害的發生。日本運輸系統JR東仙台也表示，受地震影響，宮城縣多處路線緊急停駛。

受地震影響，東京電力供電範圍已有81萬戶在震後停電；其中，枥木縣停電戶約22萬戶最為嚴重，其次為神奈川縣19萬戶、靜岡縣17萬戶。

東京大學地震研究所教授古村隆史表示，這次地震疑似發生於板塊邊界。從位置判斷，目前尚無須擔心海嘯的可能性；但近日地殼活動活躍，東北沿海地帶發生巨震的可能性仍然存在，民眾更須提防餘震。

(中時新聞網)