根據初期臨床試驗資料，英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的疫苗，對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）南非變種病毒所引起的輕症，看來僅能提供有限防護力。

「金融時報」（Financial Times）今天稍早刊登的報導指出，南非金山大學（University of the Witwatersrand）與牛津大學（Oxford University）的研究顯示，阿斯特捷利康/牛津疫苗在對抗南非變種病毒上，功效顯著降低。

現行COVID-19變種病毒株中，科學家與公衛專家最為擔心的是傳染速度看來更快的英國、南非與巴西突變株。

針對金融時報這項報導，阿斯特捷利康（AstraZeneca）發言人向路透社回應說，在第1、第2階段小型試驗中，初期資料顯示，此疫苗對於主要由B.1.351南非變種病毒所引起的輕症效力有限。

金融時報指出，在逾2000名受試者中，沒有人住院或死亡。

然而，由於受試者多為年輕健康的成年人，阿斯特捷力康發言人表示，他們無法確定疫苗對重症和住院患者的效力。

但阿斯特捷力康相信這款疫苗對重症患者是有防護作用的，因為此疫苗中和抗體的活性，與其他已證明可以有效防護重症的COVID-19疫苗相當。

這項試驗受試對象有2026人，其中半數使用安慰劑作對照組。金融時報說，研究結果尚未經過同儕審查。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100207

(中央社)