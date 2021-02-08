全國各級農會改選作業即將於農曆年後展開，彰化縣有多個鄉鎮選情緊繃，許多尋求連任的農會總幹事，都趕在農曆年前積極走動拜會基層參選代表，包括田中、鹿港與永靖都出現競爭者，部分農會雖僅1人登記候聘，卻傳出有派系競爭，檯面下暗潮洶湧。

4年1度全國農會改選，第一階段農會代表選舉已在上個月完成登記作業，預計2月21日選出農會代表與農事小組長；彰化縣統一於3月4日進行26鄉鎮市農會理監事及縣農會代表選舉，3月12日再舉行理監事會議，完成理事長、常務監事推選，與總幹事遴聘作業。

基層農會代表將於農曆年後改選，選情牽動理事長、總幹事寶座爭奪戰，被視為農會理監事改選前哨戰，永靖鄉因地方派系長年鬥爭，選情暗潮洶湧。（謝瓊雲攝）

理監事由當選的基層農會代表投票產生，欲爭取連任的總幹事，若能掌握到過半席次支持，則可望在理事會第一輪遴選時，獲得過半數理事同意續聘，順利過關，否則第二輪遴選就可能出現競爭對手，失去優先獲聘優勢，落馬翻船；因此農會代表選舉被視為爭奪理事長、總幹事寶座的前哨戰。

永靖鄉因地方派系長年鬥爭，農會選舉總是牽扯派系恩怨，本屆甚至出現內鬨、相互檢舉無法如期選舉情況；北斗、二水亦傳出有另一派系人馬積極運作意圖翻盤，二水鄉市區沿街近日更早已插滿反賄選旗幟，選情詭譎難測。

田中農會因總幹事曾招英退休，出現3名農會員工登記遴聘，競爭最激烈，鹿港紀呈聰、永靖林秀惠2位現任總幹事也面臨挑戰者；3個農會應選代表席次皆為45人，鹿港農會有57人登記參選、永靖68人，田中更高達73人登記，選情最為緊繃。

北斗鎮張桂連和二水鄉蔡文琳，是連任多屆的績優總幹事，雖無競爭者，北斗卻有高達60人登記角逐43席代表、二水應選代表31人也有47人登記，競爭局面為理監事選舉投下震撼彈，現任者是否能如願連任，恐怕仍有變數。

(中時 )