美國財長葉倫周日說，只要國會通過拜登的1.9兆美元紓困案，美國明年可望回復充份就業。消息讓人看好經濟前景，降低美國公債的避險需求，使美國10年期公債殖利率周一盤中創十一個月新高。

10年債息盤中上升約3個基點報1.2％，創去年3月20日來盤中新高。當天盤中最高1.283％，收盤下跌至0.938％，之後10年債息一直沒返回1.2％水準。債息上升表示債價下跌。

葉倫認為絕對沒有理由要美國經濟承受漫長而緩慢的復甦。只要新紓困案拍板，明年就能充份就業。若沒有更多聯邦政府財政支援，因疫情而飆高的失業率，可能要到2025年才下降至4％。

勞工部上周五公布1月失業率，從12月6.7％下降至6.3％，但總就業人數跟去年2月底疫前水準相較仍少了近900萬人。

美國去年底才通過9,000億美元紓困案，外界擔心拜登剛上台即推出規模更大紓困案會構成通膨風險。賓州共和黨參議員圖米（Pat Toomey）上周末批評拜登紓困案「不適當」。

葉倫認為美國有政策工具去應付通膨風險。她擔心在疫情期間沒足夠財政支援，經濟會受更大創傷。

外界認為在民主黨主導參眾兩院之下，即使沒共和黨支持，民主黨在未來兩周內也能通過拜登的紓困案。

(工商 )