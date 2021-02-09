財政部今（9）日公布1月稅收統計，實徵淨額1,874億元，年增324億、20.9％，主因去年同月適逢春節連假，部分稅目基數較低，加上近期股市交易活絡所致，其中，證交稅稅收212億元，年增142億元、203.8％，創歷年單月新高。

財政部表示，1月股市交投熱絡，上市櫃股票平均每日成交值放大至4,287億元，上年同月為1,798億元，且交易日數較去年同期增加5天，致本月實徵淨額為212億元。

財部指出，1月實徵淨額為1,874億元，較上年同月增加324億元，成長20.9％，各稅目中以證券交易稅增加142億元、營業稅增加125億元、土地增值稅增加36 億元較多，惟綜合所得稅減少18億元、菸酒稅減少11億元。

另外，去（109 ）年全年稅收修正後實徵淨額為2兆3,987億元，較108年減少719億元 (-2.9%)；低於預算數223億元、達成率99.1％，其中中央政府短少742億元，地方政府多出250億元。

(工商 )