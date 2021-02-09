因為包括中國大陸等地需求增溫，加上成本控管得宜，日本本田汽車（Honda Motor）9日公布最新財測目標，財年全年營業利益可望大增23%上看5,200億日圓。

目前對本田來說，悲喜參半。喜的是，中國大陸這個全球最大汽車市場帶動下，包括電動車，自動車等新車款都出現需求成長且業績反彈現象。不過悲的是全球車用晶片大缺，迫使本田與其它同業不得不做出減產決定。

本田這次最新全年度營利財測為5200億日圓，高於自己三個月前預測值4,200億日圓，也高於路透社的4,636億日圓。

本田首席運營長指出，汽車上季銷售量大好，得要歸功於大改款的N-ONE車型。

本田元月減產約4,000輛汽車，主要是沒有車用晶片，進而影響到Fit與Jazz兩種車款。同時，美國與加拿大5個車廠的5種車款產量，也受到波及影響。中國大陸合作廠商廣汽也坦承，某些車款的確是供應面出了問題。

路透社透露，本田2月份還會繼續減產日本國內汽車。

本田預計，至3月31日結束的2020財年中，自己全球銷售量為450萬輛。不過，先前預估值為460萬輛。本田最大市場之一的中國大陸，在2020年12月業績成長6.4％。

本田正在加速轉型，朝向電動汽車與碳中和汽車發展。目前希望到2030年時，能將總產量三分之二轉變成新能源汽車。2020年，本田推出首款能量產化的全電池汽車後，並計劃開始要賣新款自動駕駛汽車。

2020年最後一季，本田汽車營業利益暴增67％為2777億日圓，優於路透社預估值1767.2億日圓，銷售量為3.7兆日圓。2020財年前9月營利為4470億日圓，營收9.54兆日圓。至於全年財年預估，營利為5200億日圓，營收為12.95兆日圓。

(時報資訊)