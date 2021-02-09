中華電(2412)1月營收171.2億元、月減少30.4%、年增加2.5%，單月每股獲利0.4元，與第一季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

中華電1月合併自結營業收入為171.2億元，較去年同期增加2.5%，但相較去年12月減30.4%，主要因手機銷貨收入與資通訊專案營收增加；營業成本及費用為131.7億元，較去年同期增加，主因商品成本與資通訊專案成本隨銷貨收入與專案營收增加而增加；營業淨利為39.5億元；稅前淨利為39.4億元；歸屬於母公司業主之淨利為30.9億元；每股盈餘為0.40元，較去年同期增加。

中華電1月財務表現與第一季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

中華電截至1月底止，光世代寬頻用戶數為362.1萬戶，60Mbps以上的客戶數231.7萬戶，其中，300Mbps以上客戶達45.1萬戶。MOD客戶數達206.9萬戶，行動通信總客戶數達1133.1萬戶。

(時報資訊)