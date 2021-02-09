2021年春節連假落於2月10～16日，財金公司對此提醒民眾連假期間使用ATM的5大注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款及轉帳金額的限制，以及保留交易明細單、善用緊急聯絡電話，同時慎防ATM詐騙。

財金公司指出，根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕期間的每日上午11點至下午2點、晚間5點至7點，這2個時段ATM使用量最大，今年此期間落於2月5～11日，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

其次，今年春節連假長達7天，財金公司特別提醒存款人，留意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，如每日提款及非約定轉帳限額、未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等規定，提醒民眾及早準備、並預先補登存摺，以免影響春節期間資金調度。

再者，春節期間民眾使用ATM，若發生扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等等異常情形，請保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上張貼的緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司客服專線(02)2630-1222洽詢。

財金公司指出，ATM均設有或張貼緊急聯絡電話，民眾若使用ATM遇到異常狀況，可加利用緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構反應。

最後，ATM詐騙手法不斷更新，財金公司再次提醒民眾，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，無法讓他人將款項轉入，亦無解除分期付款設定功能，無法完成退稅和取消扣款，重申不要依他人指示操作ATM，若懷疑可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢。

(時報資訊)