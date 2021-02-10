藍寶堅尼Urus高速衝橋墩起火驚悚畫面

實在太驚悚！近日國外論壇瘋傳一段影片，一台疑似黃色藍寶堅尼SUV「藍寶堅尼Urus」，高速衝撞橋墩，瞬間爆炸起火變成一團火球，烈焰沖天的畫面讓人看了怵目驚心！

該影片似乎是監視畫面，畫面中可看到事故發生在上月中凌晨1時許，黃色車輛疑似是擁有超跑性能的SUV「藍寶堅尼Urus」，只見這台車以超高速「刷過」中央分隔線上的路樹後，直接撞上高架橋墩才停下來，並在1秒內瞬間起火，整台車似乎不停發生爆炸、火光不停閃動，最後變成一團火球，燒到只剩下車體框架，而肇事的男性駕駛也不幸喪生。

這段可怕的車禍影片近日在美國第五大網站Reddit論壇、馬來西亞最大的網路社群lowyat.net等網路交流平台流傳，網友看了紛紛留言：「這畫面太衝擊了」、「駕駛若不是被燒死，依這撞擊力應該也無法存活」。

目前這起車禍的發生地點以及詳細事故原因尚不可知，有網友推測，應該是發生在美國或德國。去年6月，新加坡也發生一起兩台黃色「大牛」Aventador S相撞的車禍，由於藍寶堅尼Aventador S的基本車價為新台幣2700萬起跳，看到一台就很希罕，竟然發生兩台相撞車禍，當時被戲稱為最貴車禍。

(中時新聞網)