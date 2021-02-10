春節將至，大鵬灣國家風景區管理處出版「屏東觀光圈－數位刊物」，為遊客整理出「屏東新年走春懶人包」，將屏東在地走春必玩、必吃、必買、必住的店家一次收錄，並推薦相關遊程，讓民眾穿短袖到屏東過年走春，體驗南國多一度的熱情。

鵬管處發行的「屏東觀光圈－數位刊物」將推出4期不同主題，首發第一期以農曆新年為主題，介紹包括屏東市勝利星村、東港華僑市場、墾丁龍磐公園、霧台櫻花王等屏東景點，並提供相關餐廳、民宿、伴手禮店等的資訊。

鵬管處表示，屏東蘊藏繽紛色彩的寶藏，像如萬花筒般的部落文化、鮮紅色的眷村美饌、夢幻橘色的文青之旅、穿梭在沿山公路的綠色隧道等。刊物中有易遊網「屏東醬好玩」推出的遊程，遊客可帶著刊物到屏東開箱，度過南國熱情春節。

鵬管處表示推廣觀光不只限於大鵬灣、小琉球，也要為整個屏東的觀光盡一分心力，除了協助成立屏東觀光圈外，也推出數位季刊，「行銷先行」的策略下，將屏東觀光推廣至國際。

鵬管處也預告，「屏東觀光圈－數位刊物」將推出4期，因應2021為自行車旅遊年，下一期即將推出以自行車旅遊為主題的內容。相關刊物可至大鵬灣官網下載，並透過合作各大旅行社及通路分享。

(中時 )