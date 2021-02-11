許多人最怕過年滿桌吃不完的年菜，程涵宇營養師建議準備適中的年菜份量就好，如果準備太多，不僅容易吃多變胖，也會有更多剩菜問題。「我們家一向都是每天煮得剛剛好，這樣才能吃到最新鮮的營養素，不然要處理剩菜也很辛苦。」

如果真有剩菜，程涵宇建議吃完飯後就立刻將剩菜放入冰箱，減少細菌孳生的機會，也能避免食物中毒。「放進冰箱時也要注意分區擺放，例如熟食放上層、生食放下層，以避免交叉汙染。」

營養師程涵宇透露，自家打點年菜最大的原則就是健康、天然。（圖／程涵宇提供）

另外，如果剩菜放進冰箱時已經知道3天內不會再吃，建議放進冷凍庫更加安全，而冷藏剩菜也要在3天之內吃完，否則就有危害健康的疑慮，復熱時也要確定煮滾才能再次食用。

程涵宇笑說，隔夜菜唯一的優點就是可以撈油，例如滷肉、高湯冷藏後會有一層乳白色飽和脂肪浮在上頭，復熱前先撈除掉，這樣下一餐就不會吃進這麼多油。

另外，如果年菜較為油膩，程涵宇則會採取互補飲食法對抗油膩。「如果這一餐中有油炸的料理，我就會搭配一些清蒸、水煮的菜，例如蒸蘿蔔糕、蒸魚、燙蔬菜等。」

(中時新聞網)