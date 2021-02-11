春節廉價許多民眾都會前往各大廟宇拜拜，祈求來年好運或求財。其中以求才聞名的南投竹山紫南宮，根據廟方統計，2020年有多達60多萬人來借、還金，一整年借出發財金4億元，還金逼近7億元，有一名陳姓商人更豪添120萬元香油錢。

根據《三立新聞網》報導，2020年紫南宮借還金的人數超過60萬人，借出發財金4億，還願金則逼近7億元。其中一名陳姓商人除了還金6000元，更加碼添120萬香油錢，希望土地公、土地婆再繼續保佑他，更表示他若有更多收入，會再還金更多，甚至還到300多萬。陳姓商人承諾將還金目標訂在360萬，要打破2014年蕭姓科技業者保持至今的290萬最高捐款紀錄。

而大年初一發錢母，今年則取消排隊領取，改由驚喜突襲取代，身分證、駕照或健保卡上的數字，都可能成為神秘幸運數字。廟方表示，「隨身攜帶證件就對了，7到8萬個錢母將不定點、不定時發放」。

(中時新聞網)