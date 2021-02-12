初二傳統習俗回娘家，但交通部高速公路局今天預估，明天20路段易塞車，其中國道1號南向楊梅-新竹系統自上午6時到下午2時、北向南屯-后里自上午9時到下午5時，預估連塞8小時。

高公局發布新聞稿表示，預估明天上午易壅塞路段，國1南向包括上午6時到下午2時楊梅-新竹系統、上午7時到中午12時彰化系統-埔鹽系統、下午3時到7時下營系統-大灣及下午4時到7時苗栗-豐原。

國1北向部分，上午9時到下午1時鼎金系統-岡山、上午9時到下午3時仁德-永康、上午9時到下午5時南屯- 后里、上午10時到下午1時圓山-大華系統、下午3時到晚間9時銅鑼-頭屋及西螺-埔鹽系統。

國3南向上午7時到下午1時土城-關西、上午8時到中午12時快官-霧峰、上午8時到下午1時草屯-名間；北向路段下午3時到晚間7時竹山-中興、下午3時到晚間10 時大山-香山。

國5南向上午6時到下午1時南港系統-坪林、北向下午3時到晚間11時宜蘭-坪林；國10南向上午9時到中午12時仁武到燕巢系統、北向下午4時到晚間7時仁武到左營；國6北向下午4時到晚間7時舊正霧峰系統。

高公局說，明天國道相關疏導措施包括上午6時到中午12時國5南港系統交流道南向入口高乘載管制、凌晨零時到中午12時國5南向石碇、坪林匝道封閉；國1明天南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉、單一費率；國3新竹系統到燕巢系統全天採單一費率再8折收費、凌晨零時到5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

此外，高公局表示，國道上午壅塞路段包括國1南向湖口-新竹、埔鹽系統-員林；國1高架南向中壢-楊梅端；國3南向三鶯-關西、和美-彰化系統、中興-名間；國10東向燕巢-燕巢系統，其餘國道路況大致正常。

(中央社)