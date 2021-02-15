蔡男今天早上在花蓮石梯坪遊憩區釣魚，疑似風浪太大不慎失足落海，所幸當時身著救生衣等待救難人員救援，成功撿回一命。（海巡署第九巡防區提供／羅亦晽花蓮傳真）

蔡男今天早上在花蓮石梯坪遊憩區釣魚，疑似風浪太大不慎失足落海，並被離岸流拉向外海約50公尺處，所幸當時身著救生衣等待救難人員救援，成功撿回一命。（海巡署第九巡防區提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自屏東的蔡姓男子今天早上和友人在花蓮石梯坪遊憩區釣魚，疑似風浪太大不慎失足落海，海巡署第九巡防區獲報趕緊派遣人員前往救援，並在外海50公尺處發現載浮載沈的蔡男，所幸當時身著救生衣，最後平安獲救。

海巡署第九巡防區表示，今天早上9點51分獲報指出，石梯坪遊憩區有一名釣客不慎失足落海，隨即派遣第六海巡隊巡防艇及第一二岸巡隊石梯漁港安檢所人員前往救援，同時通報豐濱消防分隊及港口派出所協處。

石梯安檢所1車4人抵達現場，發現蔡男已被離岸流拉向外海約50公尺處，救難人員隨即駕駛救生艇前往救援，抵達發現其意識清晰地在海上載浮載沉，立即將他救起。

救難人員返回石梯漁港後，經消防人員評估，蔡男身上無明顯外傷且意識清楚無需送醫，且現場人員瞭解後，發現他和友人利用春節連續假期到石梯坪遊憩區釣魚，所幸當時身上有穿著救生衣，在海面上等待救援，減少憾事發生。

東部分署第九巡防區呼籲，海巡署在民眾易從事水上活動場域的鄰近安檢所，均有設置提供免費借用救生衣服務，確保水域遊憩活動安全。

(中時 )