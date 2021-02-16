創業第一哩路總是難行，桃園市政府青年事務局轄下青創基地，16日至26日展開第一期進駐團隊招募活動，只要新創團隊成立未滿5年，符合IOT產業、文創科技、電子商務、3R（VR、AR、MR）、5G及AI產業，就能領取報名簡章，成功進駐青創基地後，未來能享有媒合產官學研技術合作等機會。

青年局目前共有3處輔導青年創業的機構，分別為青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地。3者分別負責不同行業，青創指揮部主要輔導IOT產業、電子商務與文化科技，安東則致力於於推動3R、ICT及5G應用等資訊通訊產業，新明則專注於發展「AI及智慧機器人」領域。

職涯發展科長袁典文舉例，過往曾有3位越南新住民開立生技公司，成功將內部產出的天然化妝面膜、消毒藥水外銷回越南；也有龜山人組成的直播行銷團隊，藉由與電動車企業合作，使銷量攀升3倍。

袁典文表示，新創團隊進駐青創基地後，未來將享有行銷活動策展機會，市府將開立小班制的創業前導班，邀請業師回來分享，同時媒合產官學研技術合作與創投資金，過往也曾媒合團隊加入勞動力發展署就業旗艦計畫的前例，協助創業者減輕人事費負擔。

袁典文說，進駐團隊招募時間落在16日至26日，18、19日將在3個青創基地辦理召募說明會，歡迎成立時間低於5年的新創團隊參加，並在26日前填妥報名簡章，待招募審查會結束，3月15日將統一公告審查結果，簽約完成後即可正式進駐。

(中時 )