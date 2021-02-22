封測廠華泰(2329)受惠記憶體市況轉佳、打線封裝產能滿載，2021年1月合併營收終止連11月年衰退、站上近10月高點。在訂單能見度轉佳、市況需求帶動漲價效應、與頎邦策略結盟帶動下，法人看好上半年營運成長動能看佳，今年營運擁轉機題材

華泰股價2月初下探14.2元後止跌回升，近日上攻力道明顯轉強，今（22）日開高後在買盤敲進下震盪走揚，午盤後一度飆升8.88％至18.4元，終場勁揚5.62％、收於17.85元，均創2019年9月底以來近1年5個月高點。三大法人上周大舉買超達1萬1031張。

華泰2021年1月自結合併營收12.65億元，較去年12月12.11億元成長4.52％、較去年同期11.02億元成長達14.83％，除回升至近10月高點，亦為睽違近11月再繳「雙升」表現，終止連11月年衰退態勢。

華泰主要經營IC封測及電子代工（EMS）業務，董事長暨總經理董悅明先前表示，NAND Flash產能穩定、市場需求增加，且在家工作需求及非華為手機廠搶攻市占率，亦帶動記憶體需求提升，封測需求轉強帶動華泰去年第四季營運回溫，並看好今年市場需求。

由於半導體封測產能供需吃緊，華泰打線封裝產能滿載，市場傳出華泰為反應原材料等成本上漲壓力，已自元旦調漲服務價格10～15％。對此，華泰不評論漲價消息，但表示目前記憶體市況不錯，邏輯晶片封測需求亦穩健成長。

投顧法人指出，華泰封測業務稼動率已高於損平標準，推估訂單能見度已達第二季。隨著頎邦入主取得52.49％、策略結盟提供既有客戶新服務，預期下半年效益即可顯現，將可帶動華泰封測業務動能轉強，有助今年營運恢復成長、並轉虧為盈。

(時報資訊)