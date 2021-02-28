為遏止非法移民與不法貿易，多明尼加總統阿比納德今天表示，今年稍晚將沿著海地邊境修築長達376公里的圍籬。

路透社報導，阿比納德（Luis Abinader）告訴國會：「我們要在兩年內，杜絕非法移民、毒品走私、贓車運送等重大問題。」

阿比納德表示，修築邊境圍籬的工程將在2021年下半年展開。阿比納德尚未公布工程所需費用。

阿比納德選擇在多明尼加脫離海地獨立177周年的這一天向國會表示，兩國邊界屏障將包括在「最常發生衝突」的地段設置雙層的圍籬、動作感應感測器、臉部辨識攝影機，以及紅外線系統。

根據多明尼加政府估計，截至2018年，居住於多明尼加的海地移民約有50萬人，他們在多明尼加生下的子女數量多達成千上萬人。當地海地社群占多明尼加總人口約5%，且其中很大一部分並沒有多明尼加居留證。

1個月前，多明尼加政府剛與海地達成協議，提供旅居多明尼加的海地公民相關身分證明文件。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100228

(中央社)